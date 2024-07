Após pedir comemoração separada de Bianca Andrade, Fred Bruno faz festinha de aniversário para o filho

Alerta fofura! Fred Bruno fez uma baita festa de aniversário para o filho, Cris, que acabou de completar três aninhos de idade. O pequeno é fruto do antigo relacionamento do influenciador com Bianca Andrade, e ganhou festas separadas a pedido do pai.

A comemoração aconteceu na quarta-feira, dia 17, e Fred compartilhou cliques da festa nos Stories e no Feed do Instagram. O tema foi de super-heróis e Cris foi de Batman. A festa ainda contou com a presença de diversos personagens, como o próprio Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América e Hulk.

Vale lembrar que, a festa com a Bianca, foi com o tema do ursinho de pelúcia do guduco, junto com azul, que é a cor favorita dele. Além disso, ela disse que ele escolheu como seria a roupa de cada um e foi assim que aconteceu.

Apesar das festas separadas, Bianca negou conflitos com o pai de Cris.

Mas e aí, qual foi sua comemoração favorita do pequeno?