Elenco e diretora de Toda Família Tem revelam os bastidores da série

Toda Família Tem está entre as produções mais vistas do Prime Video desde sua estreia, na última semana. E a diretora e o elenco da trama compartilharam detalhes dos bastidores das gravações e também conversaram sobre a relação que eles construíram.

Yasmin Thayná, diretora do seriado ao lado de Cris D?Amato, contou como se inspirou para escolher o que filmar e como decidiu fazer isso:

- Existe um episódio na série que eles estão jantando e é um jantar de reconciliação, é um jantar que tudo acontece em torno da mesa. Inclusive, tem uma comida que representa diversidade no sentido de ser uma comida que pode comer carnívoro e pode comer vegano porque tem vegetais, tem carne, então o que é uma família? Uma família é esse pedaço da diversidade, então todas as coisas que a gente curou na direção, põe para frisar esse lugar, sotaque, comida, roupa, modo de falar, modo de pensar, é quando um cala, o outro ouve e vira uma confusão. Então acho que de repente assim a gente se referenciou muito mais experiências.

Gabriela Dias, que interpreta a Paty na série, compartilhou que as coisas não aconteceram como o esperado ao fazer o teste de elenco:

- Quando eu fiz o teste, eu não esqueço, no dia eu estava doente. E aí eu falei: não mesmo assim eu vou lá! A gente fez o teste, eu fiz o teste e foi muito legal, depois acho que de alguns dias, me confirmaram que eu ia fazer a parte, aí foi bom, né? Porque eu fiquei sabendo que existiam outras pessoas que eu já conhecia que eu já tinha trabalhado também, a Maíra [Azevedo], poder trabalhar com a Solange Couto também foi algo que eu falei meu Deus do céu. Então assim foi muito bom, fiquei muito feliz.

Pedro Ottoni, protagonista e um dos escritores da série, revelou que quando surgiu o convite para ele escrever a história ele não pensava em ser o personagem principal:

- Quando o Jonathan e a Maria falaram que queriam fazer uma série de família e eu falei: beleza, eu só quero uma coisa, eu tenho que estar na série. Eu nem queria ser um dos protagonistas da série, eu queria estar atuando. Eu falei: eu preciso estar.

Toda Família Tem está disponível no Prime Video, com sete episódios para entreterem as famílias brasileiras.