Estação Oscar Freire recebe mostra sobre Tarsila do Amaral

A estação Oscar Freire, da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, está promovendo uma mostra imersiva e inclusiva dedicada à vida e à obra da principal pintora modernista brasileira, Tarsila do Amaral.

Como parte do Projeto Centenários, iniciativa que celebra e dissemina o legado de importantes artistas da grande diversidade cultural brasileira, a exposição, que já está disponível para visitas, apresenta a produção artística da pintora modernista, desenhista, escultora, ilustradora, cronista e tradutora. A mostra traz painéis com várias obras de Tarsila em diversos pontos da estação, como Autorretrato (Manteau Rouge), São Paulo e Gazo, quadros que marcaram a trajetória de Tarsila.

Focando especialmente no período de 1922 a 1923 da vida da artista, a exposição conta com um ambiente instagramável e uma instalação inspirada na obra As Margaridas de Mário de Andrade, em referência a uma surpresa preparada pelo poeta Mário de Andrade para Tarsila.

Claudia Raia, 57, renomada atriz e bailarina, com 40 anos de TV Globo na carreira, acaba de encerrar uma temporada de quatro meses no teatro interpretando Tarsila do Amaral no musical intitulado Tarsila, a Brasileira. Em coletiva, a artista destacou a importância da iniciativa no metrô. “Espero que o projeto continue sendo esse sucesso, dando cor e arte ao dia a dia do paulistano. Quem passa por uma exposição assim não sai igual”, diz. Raia também enaltece Tarsila e destaca a grandeza de seu trabalho. “Tarsila era, sobretudo, apaixonada por ser daqui (São Paulo). Não cedeu sua liberdade aos costumes de época tão machistas que eram, e na arte resistiu igualmente”.

Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta da artista, afirma que “é com imensa alegria e gratidão que vejo o legado de minha tia-avó ser celebrado de maneira tão grandiosa e acessível. A exposição na estação é uma forma maravilhosa de manter viva a memória e a importância de Tarsila para a arte brasileira”.

A mostra também conta com abordagem inclusiva, trazendo vídeos em libras, textos em braile e fonte ampliada, narração, audiodescrição e quadros táteis, garantindo que todos os visitantes possam desfrutar da experiência.

A exposição do Projeto Centenários ficará por 12 meses na estação Oscar Freire da Linha 4-Amarela, das 4h40 à meia-noite, todos os dias.