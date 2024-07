Julho de 1957. Cheio de bossa... ...o nº 3 desta revista. Ela vem da GM. E hoje é história.

Oto Diringer, o redator; Ortiz Picazo, o ilustrador. Com o redator-chefe, Mauricio Simão, que fazia o marketing de uma marca entre tantas de um produto que se popularizava a partir da fábrica de São Caetano.

“A iniciativa da General Motors do Brasil, produzindo refrigeradores internamente coloridos, é uma decorrência da crescente popularidade que vem alcançando nos Estados Unidos esses modelos”, escrevia o editor Simão.

Era 1957. Anos depois, Oto e Ortiz fariam parte do quadro de funcionários do Diário do Grande ABC: da imprensa corporativa à grande imprensa. Foi quando Oto Diringer presentou “Memória” com uma coleção encadernada da “Frigidaire em Foco” (período: maio de 1957 a abril de 1959).

Crédito da foto 1 – Acervo: Oto Diringer (em memória)

‘NOSSA CAPA’. Composição rítmica de Ortiz Picazo, descendente de Pablo Picasso, pintor e escultor espanhol (1881-1973): história no Departamento de Artes do Diário do Grande ABC

NELI VIEIRA

(Memória, Sábado, 13-7-2024)

Neli Vieira. Que notável criatura! Espontaneamente, ela nos auxiliava no Departamento de Cultura do Colégio Singular/Anglo. Fazia parte do Núcleo de Dramaturgia e colaborava na estruturação de peças teatrais, como cenógrafa. Ela participou na construção da peça, entre outras, de “O Mártir”, baseada em um conto do escritor japonês Ryunosuke Akutagawa. Sucesso absoluto. Essa peça permaneceu em cartaz por meses e ganhou prêmios nas mostras e nos festivais de teatro estudantil municipal, regional, estadual e nacional, como de Presidente Prudente (SP) e Ponta Grossa (PR). Isso na década de 1990. A direção de Esdras Domingos. Que saudades da Neli e dos membros do Singular/NET (Núcleo de Estudos Teatrais).

Alexandre Takara - Orientador desta página Memória

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 19 de julho de 1994 – Edição 8756

MANCHETE – Atentado antissemita mata 22 na Argentina.

COPA 94 – Multidão recepciona campeões no Recife.

Romário, eleito o craque da Copa dos Estados Unidos, confirmou ontem (18-7-1994), que abandonaria o futebol aos 30 anos, ao término do contrato com o Barcelona.

Disse, também, que dificilmente voltaria a disputar jogos oficiais pela Seleção Brasileira.

EDITORIAL – A Pátria sem chuteiras.

O sentimento de orgulho nacional de hoje lembra o de 1958 e não se confunde com aquele de 1970.

EM 19 DE JULHO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) - Esteve entre nós, a passeio, o nosso amigo João da Silva Santos, funcionário da Estrada de Ferro São Paulo Railway, acompanhado de suas filhas, Avelina e Joana, dos terceiro e quarto anos da escola complementar.

Editado o Guia do Foot-Ball 1904. Crescia o número de clubes que praticavam futebol. Abria-se espaço a publicações voltadas à modalidade.

1914 – Professor Áureo Cruz nascia em São Sebastião da Grama (SP). Foi diretor de escola, delegado de ensino e diretor da Divisão Regional de Ensino do Grande.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Turiúba, fundado em 1959.

E mais: Riachão das Neves (BA), Bom Jesus (SC) e Novo Gama (GO).

