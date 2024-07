DJ alemão Tomcraft, dono do hit Loneliness, morre aos 49 anos de idade

O DJ alemão e produtor musical Thomas Brücknrr, mais conhecido como Tomcraft, morreu aos 49 anos de idade. A família do artista anunciou a triste notícia através das redes sociais.

Em uma publicação no Instagram, a esposa e filhos do famoso lamentou a perda:

Com o coração apertado precisamos informar que ontem dia 15.07.2024 faleceu nosso amado pai e esposo. Levaremos você para sempre em nossos corações e amaremos você até nos reunirmos novamente. Sinceramente, sua família. Bine, Max, Amelie e Sophie.

Tomcraft era mais conhecido por ser dono do hit Loneliness, que fez sucesso em clubes e baladas em 2003 e ainda integrou a trilha sonora do filme Saltburn. Especialista nos estilos progressive house e trance, ele também ganhou muitos fãs com as faixas Prosac, Overdose e Silence.