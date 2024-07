Filha de Bruce Willis compartilha vídeo antigo do pai raspando sua cabeça: Te amo

Tallulah Willis emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo do pai Bruce Willis, gravado em 2020. Nas imagens, o ator aparece raspando a cabeça da filha, que é fruto de seu antigo relacionamento com Demi Moore.

Na legenda, Tallulah falou sobre como essa memória se tornou importante em sua vida. Vale lembrar que o artista foi diagnosticado com afasia e, depois, em 2022, demência.

Uma memória inesquecível pra mim. Eu te amo, meu BW [Bruce Willis].

Tallulah é apenas uma das filhas de Bruce com Demi. O ex-casal também teve Scout e Rumer. Atualmente, o ator está casado com Emma Heming, com quem teve as pequenas Mabel Ray e Evelyn Penn.