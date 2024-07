Dois médicos e um mutirão

Uma cidade que tem um médico como prefeito e outro como vice deveria contar com uma saúde de primeira qualidade. Afinal de contas, tem no comando dois profissionais que um dia proferiram o juramento de Hipócrates, pelo qual prometeram exercer a arte de curar, mostrar-se fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência.

Mas nem tudo é como parece. E em São Caetano, onde uma dupla de doutores ocupa as dependências do Palácio da Cerâmica, a saúde aparece como um dos principais focos de insatisfação dos moradores.

Não que os cidadãos são-caetanenses sejam extremamente exigentes, o que aliás é um direito seu, mas sim porque os serviços oferecidos pelo município estão deixando muito a desejar.

Entre as principais queixas dos moradores estão aquelas relacionadas ao não agendamento de consultas em especialidades e marcação de exames, além do tempo, considero excessivo, de espera nas unidades de portas abertas da rede como no Hospital Municipal de Emergências e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com filas superiores a quatro horas. Até uma carreta foi recentemente instalada na porta de um equipamento de saúde, como se a administração do prefeito José Auricchio Júnior tivesse a intenção de ‘aliviar a carga’.

No mundo quase perfeito das redes sociais, o chefe do Executivo apareceu certo dia impávido, desafiando uma moradora que questionava a lentidão no atendimento a testar os serviços ofertados. Como se ela não e os demais são-caetanenses não fizessem isso rotineiramente.

Mas nada como o passar do tempo. Agora, o mesmo José Auricchio vem a público ‘convidar’ os moradores para um mutirão de consultas de clínica geral no fim de semana. Fala como se fosse um grande benefício à população. Entretanto, de maneira indireta, reconhece o que todos estão vendo, que a saúde de São Caetano é falha.

Se tudo estivesse bem, não haveria necessidade de realizar esse atendimento emergencial. Não vê quem não quer!