Presidente do TST visita Sindicato dos Metalúrgicos

O presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministro Lelio Bentes Corrêa, esteve na segunda-feira e ontem no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para uma troca de experiências com a categoria, e em visitas a planta da Volkswagen Anchieta e no Centro Cultural Afro-Brasileiro Francisco Solano Trindade, em São Bernardo.

Promoção da Liberdade Sindical) e atores que compõem a rede de proteção ao trabalhador para apresentar tudo que é produzido na base.

Sobre o modelo único de representação nas fábricas, o CSE (Comitê Sindical de Empresa), o ministro afirmou que esse tipo de atuação permite uma resposta muito mais rápida aos trabalhadores e trabalhadoras e o equacionamento desses problemas por meio do diálogo social. “Ou seja, há uma aproximação, um entendimento mais direto para a solução dos problemas que as relações de trabalho naturalmente envolvem”.

Nesta terça-feira, trabalhadores da base, sindicalistas de diversas categorias e regiões, representantes de sindicatos patronais e de RH de empresas estiveram na sede do sindicato para prestigiar a conversa com o presidente do TST juntamente com a procuradora do trabalho Sofia Vilela e a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo, a desembargadora Beatriz de Lima Pereira.

O presidente do sindicato, Moisés Selerges, questionou sobre o atual modelo sindical. “Qual o retrato que o movimento sindical tem hoje e qual o mundo do trabalho em que vivemos? Precisamos fazer uma reflexão sobre o futuro da classe trabalhadora no nosso país, muitas coisas mudaram e de uma maneira muito rápida. O Grande ABC é conhecido pelo Novo Sindicalismo, mas costumo dizer que o Novo Sindicalismo envelheceu. Precisamos discutir a realidade do mundo do trabalho e do movimento sindical”.