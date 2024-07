Mãe de Shannen Doherty, de Barrados no Baile, fala sobre morte da filha: Ela é minha linda menina e meu coração

Mãe de Shannen Doherty, Rosa Doherty, deu uma declaração para a revista People sobre a morte da filha, aos 53 anos de idade. Como você viu aqui no ESTRELANDO, a atriz, que ficou conhecida por fazer parte do elenco de Barrados no Baile, morreu no dia 13 de julho após uma longa jornada contra o câncer.

Em um comunicado simples, Rosa disse:

Ela é minha linda menina e meu coração. Nossa família quer agradecer a todos que demonstraram amor e apoio à nossa Shannen ao longo de sua vida. Somos verdadeiramente gratos.

Em 2015, Shannen compartilhou que havia sido diagnosticada com câncer de mama. Felizmente, em 2017, ela entrou em remissão por um período, mas depois, em 2020, o câncer voltou em estágio 4.

No último domingo, dia 14, a equipe da atriz confirmou a morte com o seguinte comunicado:

É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, bem como por seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam lamentar em paz.