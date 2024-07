Mauá chega a 100 km de vias recapeadas desde 2021

O Programa Asfalto Novo, criado em 2021 pela Prefeitura de Mauá, chegou a marca de 173 vias recapeadas, recuperando o sistema viário da cidade. Segundo informações divulgadas pelo próprio Paço, já são cerca de 100 km, quase a distância entre Mauá e Campinas, e uma quilometragem maior do que a distância entre Mauá e Praia Grande, no Litoral, que é de 77km, de asfalto novo que beneficia todas as regiões do município.

Esse número deve aumentar ainda mais, pois, atualmente, passam por intervenções bairros como Jardim Itapark, Vila Guarani e Vila Bocaina.

“Uma obra de recapeamento não é simplesmente colocar uma camada de asfalto. Todos os projetos elaborados pela Secretaria de Obras, desde 2021, já na atual gestão, e acompanhados pela secretaria de Mobilidade Urbana, contemplam vistoria técnica, que é onde são apontadas as necessidades ou não de recuperação de guias, sarjetas, sarjetões, sistema de drenagem, nivelamento do solo, bueiros, até chegar ao processo de fresagem, que antecede a aplicação da massa asfáltica. Após o período de secagem vem a implantação da sinalização”, diz comunicado divulgado pela Prefeitura.

O Programa Asfalto Novo tem o objetivo, com a pavimentação asfáltica e a revitalização que o acompanha, de proporcionar mais fluidez no trânsito e mais segurança para motoristas e pedestres. Outro benefício é a economia para o cidadão, já que a qualidade do asfalto reduz o desgaste dos veículos.

Bairros como Paranavaí, Zaíra, Itapark, Alto da Boa Vista e Luzitano, Vilas Vitória e Nova Mauá e parte da Estrada do Carneiro já foram beneficiados com as obras de recapeamento. Por meio do programa Asfalto Novo, a promessa do Paço é recapear mais de 100 ruas e avenidas do município até o fim deste ano.