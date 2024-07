UFABC abre seleção de propostas para novos cursos de licenciatura

A UFABC (Universidade Federal do ABC) selecionará propostas para abertura de novos cursos de graduação de Licenciatura de Formação Específica. O prazo para apresentação de proposições termina em 11 de agosto. Os critérios fundamentais são a cobertura de áreas que ainda não são oferecidas nas licenciaturas em funcionamento na universidade e a formatação pedagógica compatível com os cursos interdisciplinares de ingresso, que são Licenciatura em Ciências Humanas ou Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas. Mais informações estão disponíveis na página do processo (https://prograd.ufabc.edu.br/docente/7863-edital-para-abertura-de-novos-cursos-de-licenciatura-especifica).

As propostas selecionadas serão encaminhadas para apreciação e aprovação do Conselho Universitário. Esse colegiado fará a análise da aderência das propostas às diretrizes e orientações internas para criação de cursos de graduação, ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC e às Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores para a Educação Básica.

Uma comissão julgadora avaliará o atendimento dos requisitos do edital, a pertinência e relevância do curso proposto nos contextos científico, cultural, social e econômico, a perspectiva de interação e complementaridade em relação aos cursos existentes na UFABC e a exequibilidade com relação à infraestrutura e recursos humanos. O resultado final e pareceres de aderência das propostas ocorrerá em 30 de agosto, com documento encaminhado para o Conselho Universitário para continuidade da criação de curso novo.<TL>