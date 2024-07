Afinal, por que Katy Perry postou vídeo de jogadora de vôlei brasileira?

Uma publicação de Katy Perry sobre a jogadora da seleção brasileira de vôlei Thaísa Daher viralizou nas redes na tarde de domingo, 14. Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Pequim, em 2006, e Londres, 2012, Daher agora se prepara para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, que começa no dia 26 de julho.

"Todos os vídeos que tem alguém com um rabo-de-cavalo alto, eu irei postar", escreveu Katy sobre a performance da jogadora. "Isso é real?? Minha rainha e diva postando um vídeo meu jogando?!?! Eu estou surtando!!!", respondeu a atleta.

A artista publicou o vídeo para divulgar Woman's World, nova faixa lançada no início de julho. A publicação com Daher é sonorizada pela canção. No dia 20 de setembro, Katy Perry será a atração principal do 'Rock In Rio'. Os ingressos para assistir à apresentação já estão esgotados.