Fafá de Belém se apresenta em cadeira de rodas em Portugal e emociona público

Fafá de Belém se apresentou no Festival de Música Brasileira no último domingo, dia 14, realizado na Figueira da Foz, cidade do Distrito de Coimbra, em Portugal. A cantora fez o show em uma cadeira de rodas e emocionou o público, que não poupou ao demonstrar carinho à artista. Inclusive, essa foi sua primeira apresentação após a morte do irmão mais velho.

No final de junho, Fafá sofreu um acidente doméstico que resultou em uma lesão no joelho e, por isso, teve que ser hospitalizada.

- Dei um tropicão no domingo. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos ? vocês sabem que eu sou distraída. E desse tropicão tive uma lesão no joelho, explicou nas redes sociais na época.

Por isso, havia cancelado todos os compromissos. Entretanto, fez questão de manter o show no Festival de Música Brasileira. Por conta dos últimos acontecimentos em sua vida, a cantora não conteve a emoção durante a apresentação.