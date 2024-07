Programação das férias é anunciada no São Bernardo Plaza

Estão programadas para julho no shopping São Bernardo Plaza atrações em torno das férias escolares. Entre os destaques estão: exposição, oficinas, teatro, parque infantil temático e espaço kids.

Oficinas

As temáticas contemplam opções como slime, ecobag, pintura em tela e máscara de super-heróis.

Todas edições, entre os sábados de 20 e 27 de julho, serão gratuitas, das 14 horas às 18 horas, com duração de 40 minutos.

Local: Piso L2 – Em frente ao Clube Melissa

Teatro de Fantoche

Em um ambiente decorado, os artistas transportarão os pequenos para um mundo de imaginação. As narrativas serão apresentadas gratuitamente aos domingos, dos dias 21 e 28 de julho, sempre às 16h.

Local: Lounge Clube Melissa (piso L2)

''Invasão Alien''

Em meio a 100 metros de corredores repletos de surpresas e desafios a cada volta, a atração é projetada para imergir os visitantes na temática espacial, para crianças a partir de 7 anos. O custo é de R$30. A visitação pode ser feita de segunda a sexta - das 14h às 22h; aos sábados e domingos, das 12h às 22h.

Local: Piso L2 - Em frente a Lojas Americanas

''Imerso Mar''

A exposição explora o coração do oceano, utilizando tecnologia de ponta. Nele, há a combinação de projeções de alta qualidade e efeitos sonoros para que o público se sinta submerso na experiência. No momento, os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$30, tanto para adultos, como para crianças. Os pequenos de até três anos não pagam.

Local: Piso L1, próximo ao Studio Plaza

Selva Encantada

O parque indoor, para crianças a partir dos 2 anos, é totalmente tematizado com girafas e zebras em tamanho real, além de outros animais realistas como rinoceronte, cobras e leão, para deixar a selva ainda mais divertida. Além da piscina de bolinhas, a atração conta também com com um circuito de atividades, mesa de blocos magnéticos, brinquedos de madeira que estimulam a coordenação motora e ainda escorregador de tubo para crianças acima de quatro anos. Os valores ficam por: 30 minutos – R$40,00; R$1 por minuto adicional.

Local: Piso L1 - Praça Central de Eventos

ITA CENTER PARK



Na área externa do centro comercial funcionam ainda, em seus últimos dias, 14 brinquedos em um parque de diversões para adultos e crianças. Um dos destaques do local é o Evolution, que balança para fazer um looping de 360 graus.

Para brincar, os valores ficam por R$13, no ingresso individual para cada brinquedo; R$50, no combo de cinco ingressos.

Local: Estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping – Acesso C

Espaço Brincar Ri Happy

No mês das férias, a loja oferece oficina de slime (dias 14, 21 e 28) e troca de cards Pokémon (27), além de brincadeiras a serem descobertas todos os dias. Tudo é realizado gratuitamente, das 14h às 20h.