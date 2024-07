Shannen Doherty, de Barrados no Baile, pediu o divórcio do marido um dia antes de morrer

Shannen Doherty entrou com o pedido de divórcio do marido Kurt Iswarienko no dia 12 de julho, um dia antes de morrer devido a um câncer de mama. A atriz e o fotógrafo encerraram o relacionamento em abril de 2023, mas decidiram oficializar a decisão apenas em 2024.

Kurt Iswarienko e Doherty estiveram casados desde 2011. Segundo a assessora Leslie Sloane, amiga da atriz, relatou à revista People, Shannen não queria se divorciar do parceiro, mas não teve outra escolha:

Divórcio era a última coisa que Shannen queria. Infelizmente, ela sentiu que não haveria nenhuma outra opção.

Além deste último casamento, a atriz já tinha sido casada com Rick Salomon e Ashley Hamilton.

Shannen Doherty morreu aos 53 anos de idade no dia 13 de julho após uma batalha de mais de uma década contra o câncer de mama. Sloane confirmou à triste notícia à revista People.