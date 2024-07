Obituário - 16 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Diomar Rodrigues Teixeira, 99. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Vera Vieira Siqueira, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Neyde Gabriel de Carvalho, 87. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Alves Neto, 86. Natural de Candido Sales (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clemencia Rosa Gonçalves, 86. Natural de Porteirinha (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Frederico, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudionor Meira, 82. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Magda Baiadori, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Domingues da Silva, 79. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carlos Roberto Malentachi, 77. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Antonio Muniz, 76. Natural de Aquidauana (MS). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Graças Leão Viana, 76. Natural de Paramirim (Bahia). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Costureira. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Hélio Paulino dos Santos, 75. Natural de Campanha (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Lima da Cunha, 70. Natural de Paranavaí (PR). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Jurandir da Silva, 68. Natural de Nova Guataporanga (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Alberto Ramos, 53. Natural de Duque de Caxias (RJ). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Motorista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Henrique Lima de Jesus, 28. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Servente de pedreiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wesley Alves Angelo Custório, 25. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jabaquara, em São Paulo. Motoboy. Dia 10, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

SÃO CAETANO

Vicente Bento de Araújo, 81. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11. Cemitério Santa Paula.

Nilson Simplício Santiago, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Anderson Alves da Silva, 42. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Nair Carro de Melo, 89. Residia na Vila Santa Catarina, em São Paulo. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlota Laudelina dos Santos, 83. Natural de Cataguases (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

José Salustiano Mateus, 75. Natural de Londrina (PR). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Margarida Yoshiko Satake, 75. Residia na Cidade Vargas. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Celso Lasnou, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Eva Lúcia Martins, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Vale da Paz.

Doralice Aparecida Garcia Seraphim, 67. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Paulina. Dia 11. Vale da Paz.

José Marcos da Silva, 58. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Waldenio Alves de Miranda, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Fred Matos da Silva, 50. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Iraci Maziero Bertoldo, 93. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Jefferson Silva de Barros Noé, 72. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Bela Vista. Dia 11, em Diadema. Cemitério São José.

Antonio Alves Martins, 71. Natural de São José do Campestre (Rio Grande do Norte). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Teresa Madalena das Graças Anastácio, 69. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

João Joaquim Cordeiro Filho, 61. Natural de Poções (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.