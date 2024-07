Vereador cobra da Sabesp ações por falta d’água

Leonardo Alves (PSDB), vereador de Mauá, têm cobrado há dois anos da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) resolução dos problemas de falta de água no Jardim Primavera, região da Vila Mercedes. Na terça-feira, o Diário noticiou que moradores ficaram ao menos oito dias desabastecidos, “enfrentando um problema grave”, discorreu o tucano.

Ao menos 12 requerimentos e ofícios foram encaminhados à Companhia cobrando soluções. “Repostas são obtidas. Um plano de trabalho até foi apresentado, mas falta celeridade à solução”, cobrou.

Com a demora para instalação de bombas, reparos na rede subterrânea e com infraestrutura incapaz de proporcionar maior reservação de água, situações como as relatadas na semana passada ocorrem com certa frequência.

Segundo o vereador, além das ações individuais do mandato, comissão especial na Câmara também trata do assunto e cobra soluções. “Representantes da empresa foram até o bairro e conversam com moradores. É uma luta antiga”, discorreu Leonardo Alves.

Procurada, a Sabesp disse que “concluiu obras no local e colocou em operação uma nova rede de distribuição, resultando na melhoria do fornecimento de água na região.”

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O assunto da falta de água foi um dos temas debatidos durante a prestação de contas do vereador, na noite de sexta-feira, na Avenida Portugal.

A agenda, segundo a organização, recebeu mais de 700 pessoas e contou com vídeos do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).