Mel Maia e amiga são barradas de entrar em balada em Paris por conta da roupa

Mel Maia revelou nas redes sociais que foi barrada de entrar em uma balada em Paris, na França, por conta de sua roupa. A atriz contou que ficou confusa após o segurança do local informar que ela e sua amiga, Lívia Goes, entrassem no estabelecimento e indicar que os looks que elas estavam vestindo eram inadequados.

Nos Stories do Instagram, a artista disse que se surpreendeu com o ocorrido e não conseguiu entender onde estava o problema no seu visual. Mel estava vestindo um top todo recortado que deixava suas tatuagens à mostra. Combinado a ele, vestiu uma calça cargo preta e prendeu o cabelo em um rabo de cavalo. Já sua amiga estava com um corset decotado.

- Gente, simplesmente, no lugar onde a gente topou ir agora, de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa. Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia está de boa, ela está só com um decote. Será que é por causa do meu top? Eu não sei gente. Será que é por causa do meu cabelo? O que tem de errado, gente?

- É só porque a gente é latina, só porque a gente é brasileira, brincou Lívia.

Segundo a atriz, o segurança as informou que primeiro ia checar se elas poderia entrar e depois confirmou que elas realmente não teriam acesso à balada. Após ela questionar o motivo, ele teria respondido:

- Talvez por causa da roupa, né?