Séries de ‘tiro curto’ mostram fôlego no streaming e na TV aberta

Pedaço de mim, na Netflix, em 17 capítulos, foi desenhada segundo as exigências do mercado internacional – que não abre mão da agilidade e da diversidade – e tem tudo para desencadear novos investimentos da plataforma no Brasil.

Um projeto, vale dizer, desenvolvido pela autora Ângela Chaves, que sempre transitou bem em diferentes formatos, desde os seus tempos de Globo.

E embora muitos enxerguem nele toda uma estrutura de novela, na prática, o que se vê é tudo acontecendo com mais dinamismo e rapidez. As próprias falas dos personagens são muito diretas.

O que acaba propondo uma nova discussão sobre o tamanho ideal dessas produções.

Por exemplo, na Record. A partir de Reis, foi adotado o formato de série, com uma divisão determinada de temporadas, baseadas em passagens da Bíblia. Isso acontece desde ‘A Decepção’, a primeira, até ‘A Divisão’, a 11ª.

Agora, no ar, A Rainha da Pérsia, série também, vem alcançando enorme aceitação junto ao público, como programa mais visto fora da Globo.

Situação que nos leva a analisar qual formato é aquele que melhor atende à expectativa do telespectador, em um sentido bem amplo: um folhetim a perder de vista, que pode chegar ou ultrapassar a marca de 200 capítulos, ou realizações de tiro curto e com uma estrutura diferente da que nos acostumamos a encontrar?

TV tudo

Nova temporada

Karla Bonfá, com mais de 40 espetáculos teatrais em currículo e passagens por filmes e séries, como What if, Rio Connection e Amor da Minha Vida, estará na 12ª temporada de Reis – A Emboscada, na Record. Efá é a sua personagem.

Constatação

Hoje, com X, Face, Instagram e companhia bela, alguns se dão satisfeitos e suficientemente informados. É lamentável verificar que o brasileiro não gosta mesmo de ler ou é preguiçoso. Até nas notícias da internet a maioria se limita a ficar apenas no título, faz comentários sobre ele, mas sem saber rigorosamente nada do que trata a matéria. Vai mal.

Contra o tempo

Metade de julho e agora temos só cinco meses pela frente para definir as transmissões do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. A Libra está fechada com a Globo. Resta saber como ficará a Liga Forte e a informação de alguém de lá é que “não tem nada por enquanto”.

Último trabalho

Milton Leite vai fazer na Olimpíada o seu último trabalho para o Grupo Globo. Embarca na próxima segunda-feira para a abertura dos Jogos no dia 26 e volta ao Brasil já no dia 27. Na cerimônia de abertura Fabi Alvim e César Cielo estarão ao seu lado, assim como Marcelo Lins, da GloboNews, para dar o contexto da geopolítica.

Na Globo

Na TV Globo, para a abertura dos Jogos Olímpicos, foram definidos Luís Roberto, Daiane dos Santos, Ítalo Ferreira e Galvão Bueno. Galvão que deve seguir viagem nesta terça-feira.

Bateu um medo

Na Warner Bros. Discovery, decidida a saída de Mônica Albuquerque e a extinção do seu posto, head de Talentos Artísticos e Desenvolvimento de Conteúdos Scripted, há o temor que, por consequência, também se decrete o fim da produção de novelas. Beleza Fatal e Dona Beja ficariam como primeiras e únicas.

Entendimento

Em muitos setores da WBD existe o entendimento de que, após a fusão com a Discovery, a empresa adquiriu outro olhar para o negócio. Um interesse ainda maior por investimento em realities e documentários. Oficialmente, a Warner ainda não se manifesta. Mas deveria, para tentar serenar os ânimos.

Ao vivo

Domingo Record, com estreia em agosto e apresentação de Rachel Sheherazade, será levado ao ar ao vivo. Formato em fechamento, mas a proposta é de uma revista eletrônica e em linhas bem distintas do que SBT e Globo têm na faixa das 12h às 14h15.