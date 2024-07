Celso Portiolli diverte ao mencionar Eliana durante programa: - Ela foi embora

Celso Portiolli é conhecido por suas pérolas e bom-humor. Mesmo após a saída de Eliana do SBT, o apresentador não deixa de lembrar da amiga e até a mencionou no Domingo Legal do último domingo, dia 14.

Enquanto interagia com a plateia do programa durante o quadro Dia de Sorte, o artista perguntou o nome de uma moça, que respondeu:

- Elione.

Não perdendo a oportunidade, Celso arrancou risadas de todos no estúdio ao reagir:

- Elione... Aqui tinha uma Eliana, minha amiga. Ela foi embora.

O famoso então seguiu normalmente com a atração, mas a web se divertiu com a menção de Eliana e o vídeo do momento rapidamente viralizou.