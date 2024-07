Mediana para preços administrados em 2024 passa de 3,96% para 4,11%, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para a inflação de preços administrados no IPCA de 2024 subiu de 3,96% para 4,11%. Um mês antes, era de 3,95%. A estimativa intermediária para 2025 continuou em 3,90%, contra 3,84% um mês antes. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 15, pelo Banco Central. Na semana passada, a Petrobras anunciou o primeiro aumento dos preços da gasolina às refinarias desde outubro de 2023. A estatal elevou os preços em R$ 0,20 por litro, ou 7,8% - com impacto de até 0,20 ponto porcentual no IPCA, segundo economistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast.