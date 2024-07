Hamburgada do Bem beneficiou 250 crianças em Santo André

A 1ª edição da Hamburgada do Bem na Instituição Amélia Rodrigues, na Vila Guiomar, em Santo André, foi repleta de animação, música, comida e, sobretudo, solidariedade. O projeto de voluntariado distribuiu ontem hambúrgueres, batatas frita, refrigerantes e sobremesas para crianças em vulnerabilidade social. Também promoveu atividades recreativas, como danças, pinturas faciais e oficinas. Ao todo, foram 250 beneficiados e 300 voluntários.

A instituição andreense funciona há 37 anos e é apoiada pelo Diário. Já a Hamburgada foi criada em 2015.

“Foi excelente. O dia estava muito bonito e ficamos impressionados com a quantidade de voluntários. As crianças brincaram muito, puderam aproveitar a comida e as atividades. A organização da Hamburgada foi impecável e isso foi um presente para as nossas crianças neste período de férias. Esperamos mais uma edição ainda neste ano”, celebra Suzete Botasso, coordenadora de Comunicação Institucional e Captação de Recursos.

Morador do bairro Santa Teresinha, em Santo André Vitor Costa, 24, faz parte da equipe de recreação da Hamburgada do Bem. “Tivemos atividades lúdicas, como brincadeiras com massinha, pintura facial, desenho, cama elástica e reciclagem. Sou voluntário desde 2019 e me sinto outra pessoa. A solidariedade te transforma, muda sua visão, é uma sensação muito gostosa.”.

Os interessados no voluntariado podem participar em 10 de agosto, em São Bernardo. Basta acessar o site (www.hamburgadadobem.com.br).