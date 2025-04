Revitalização do Centro segue, com previsão de entrega no 2º semestre

A Prefeitura de Santo André mantém a pleno vapor as obras de revitalização da área central da cidade. As intervenções fazem parte do PMUS (Programa de Mobilidade Urbana Sustentável). O investimento total na região chega a R$ 33 milhões, sendo metade custeada pelo BID (Banco Interamericano) e os outros 50% pela Prefeitura.



As iniciativas envolvem acessibilidade (piso tátil e rampa), paisagismo, pavimentação, sinalização, fiação subterrânea, novos pontos de parada de ônibus e iluminação, plantio de árvores e implantação de novos mobiliários.



A operação urbana passa pelo término da cobertura da Oliveira Lima, pela modernização da Praça do Carmo, pela nova Casa do Olhar e pelo novo Museu Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, além da questão das calçadas com padrão moderno e dos corredores de ônibus. A intenção é que toda a área central tenha o mesmo padrão visual e de mobilidade para melhorar o sistema viário.



As obras de requalificação dos corredores de ônibus da área central já estão em nova fase. Depois das intervenções na Rua Coronel Alfredo Fláquer e na Avenida José Caballero, a Prefeitura dá sequência aos trabalhos na Rua General Glicério, que passará por modernização dos passeios públicos e também da via.



Na sequência do cronograma da obra, a requalificação avançará para a Rua Luís Pinto Fláquer (mais conhecida como ‘a rua que sobem os ônibus’). Posteriormente, também serão beneficiadas a Rua Itambé, a Avenida Queirós dos Santos e outras próximas.



A expectativa é que as intervenções cheguem ao fim em meados do segundo semestre deste ano.