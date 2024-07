Grazie Schmitt, ex-paquita, anuncia o nascimento do terceiro filho

Visitinha da cegonha! Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. No dia 14 de julho, foi a vez de Graziella Schmitt, ex-paquita, anunciar o nascimento de seu terceiro filho. Ao compartilhar os cliques do momento, ela escreveu na legenda:

O nosso meninão nasceu! Nossa família aumentou, graças a Deus! As princesas Constance e Chloé aguardam com grande expectativa pelo novo baby delas (já, já eles vão se conhecer)!

O pequeno é fruto do relacionamento dela com Paulo Leal, com quem também teve as filhas mais velhas, Chloé e Constance, de dois e quatro anos, respectivamente.