Sto.André firma parceria com Estado para oferta de cursos

A Prefeitura de Santo André firmou uma parceria com o Fundo Social de São Paulo, do Governo do Estado, para a oferta de qualificação profissional no município. No total, serão disponibilizadas 60 vagas para quatro modalidades de cursos de pedreiro, assentador de piso e azulejo, auxiliar administrativo e informática básica. As aulas estão previstas para iniciar em outubro deste ano.

Segundo o Paço, os cursos de pedreiro e assentador de piso e azulejo serão feitos na sede do Fundo Social de Solidariedade de Santo André (localizado na Avenida dos Estados, número 2.195, no bairro Santa Terezinha), e os de auxiliar administrativo e informática básica serão feitos no Centro Público de Formação Profissional João Amazonas (que fica na Rua Antônio Sebastião Esquarize, número 1, no Jardim Rina).

Para participar da qualificação profissional, o interessado precisa residir em Santo André, ter ensino fundamental completo e, no mínimo, 16 anos para os cursos de informática e auxiliar administrativo – 18 para os demais. A carga horária será de 60 horas para todas as modalidades, com exceção da de pedreiro, que será de 80.

O valor do convênio com o governo estadual foi de R$ 38 mil, que compreende os custos da infraestrutura do espaço onde serão realizadas as aulas e para contratação de instrutores. Além disso, o Fundo Social de São Paulo entregou 72 kits para serem utilizados na formação, contendo camisetas, aventais de professor e uma placa com indicação do curso de qualificação.

O Fundo Social de São Paulo possui parcerias com diversos municípios do Estado para oferecer cursos de capacitação profissional com o objetivo de qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste modelo de convênio, o órgão oferece aos municípios os cursos, o material didático e insumos para a realização das aulas.

Em contrapartida, o município deverá disponibilizar o local e os materiais permanentes para a realização das aulas, fazer a divulgação, realizar as inscrições e entregar um relatório dos alunos após a conclusão dos cursos.

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, destaca o projeto. “Essa iniciativa reforça nosso compromisso em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos por meio da educação e da qualificação profissional. Estamos dedicados a oferecer cursos abrangentes em diversas áreas, visando preparar os alunos para o mercado de trabalho e promover o empreendedorismo em suas comunidades”, disse.