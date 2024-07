Grande ABC oferece 971 vagas de emprego nesta semana

O Grande ABC oferece 971 vagas nesta semana. O destaque é em São Caetano, com 432 oportunidades no Portal de Emprego da Prefeitura. Depois, estão Mauá (164), Diadema (132), Ribeirão Pires (125) e Santo André (118). A região tem opções para carpinteiro, auxiliar de produção, repositor, atendente de telemarketing, entre outras. São para todos os níveis, inclusive estágio.

O Sine – Casa do Trabalhador de Mauá (Rua Jundiaí, 63) está com 164 oportunidades profissionais, para empresas da cidade, de outros municípios do ABC e da Capital. A lista é atualizada diariamente e pode ser consultada no portal (https://tinyurl.com/vagas-12-07). Entre as diversas funções disponíveis estão telemarketing, repositor de supermercado, atendente de lanchonete, coquilheiro, funileiro montador, operador de caixa, porteiro e operador de máquina (para pessoa com deficiência).

As 132 vagas em Diadema são para todos os níveis, incluindo sete de estágio. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar o portal (https://emprega.diadema.sp.gov.br/).

Em Ribeirão Pires, o munícipe interessado em uma das 125 vagas de emprego deve comparecer ao Posto Atende Fácil (Rua Capitão José Galo, 55) e realizar a candidatura. A maioria é para auxiliar de produção (20). Há também para cabeleireiro, operador de empilhadeira, técnica de segurança do trabalho, entre outros.

As 118 vagas de Santo André podem ser acessadas por meio do link (https://servicos.mte.gov.br). Para atendimento presencial, é necessário agendar pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/. No dia, compareça com RG, CPF e carteira digital física ou digital. O Centro de Empregos andreense fica localizado na Prefeitura de Santo André, no Térreo um.