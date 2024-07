Polícia Militar prende procurado da Justiça em Diadema

A equipe de policiais militares da Força Tática do 24° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prendeu neste sábado (13) homem procurado pela Justiça pelo crime de roubo. Os agentes o localizaram no bairro Taboão, em Diadema, após receberem informações de que ele estaria escondido na residência da namorada.

Em posse do mandado de prisão do fugitivo, a equipe policial do Tático Comando realizou vistoriais no interior e exterior do imóvel e conseguiram prendê-lo enquanto o homem tentava fugir pelo telhado da casa. A ocorrência foi apresentada no 3° DP (Distrito Policial) de Diadema. O procurado permanece preso e à disposição da Justiça. )