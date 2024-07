Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, comemora cirurgia do pai: Deu tudo certo

Isabella Aglio, filha do baixista da banda Ultraje a Rigor, usou os Stories do Instagram para atualizar os fãs do pai sobre o estado de saúde de Mingau. Ele realizou uma cirurgia no cérebro no último sábado, dia 13.

O músico colocou uma prótese no crânio dez meses após ter sido baleado na cabeça no Rio de Janeiro. A filha de Mingau comemorou o sucesso da operação:

Gente, acabou a cirurgia! Deu tudo certo, graças a Deus! Obrigada pelas vibrações positivas.

O baixista da banda Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça em setembro de 2023. Desde então, amigos e familiares estão compartilhando evoluções do artista.