Após passar por cirurgia, Pitty se apresenta no Festival de Inverno do Rio; saiba quem esteve por lá

Na noite do último sábado, dia 13, Pitty subiu no palco do I Love PRIO, o Festival de Inverno do Rio. A cantora recentemente causou preocupação nos fãs ao precisar passar por uma cirurgia de emergência. Retomando os trabalhos, a artista se apresentou sentada em uma cadeira.

Outra atração do festival foi Ana Carolina. Como de costume, ela cantou seus maiores sucessos enquanto tocava violão. Por conta das baixas temperaturas, a artista vestiu um sobretudo preto e ainda o combinou com um par de óculos escuros, dando um charme a mais.

Dentre os famosos que marcaram presença no evento, estava Carmo Dalla Vecchia. O ator desafiou o frio do inverno carioca ao surgir apenas de camiseta de manga curta. Joaquim Lopes também deixou os braços à mostra. Johnny Massaro até levou um casaco, mas o deixou amarrado na cintura enquanto curtia muito as músicas.

Em contrapartida, Alexandre Nero ficou bem quentinho com sua jaqueta preta. Vera Fischer também foi vista por lá. A atriz apostou em um casaco de tom verde bem escuro por cima de uma blusa branca estampada.