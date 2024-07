Fuzari descarta ser vice de Alex e abre caminho para Paulo Chuchu

Julinho Fuzari (Cidadania), vereador de São Bernardo, descartou a possibilidade de compor a chapa majoritária a ser encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) ao Executivo são-bernardense como pré-candidato a vice. Com isso, abre caminho para que o colega de Câmara, Paulo Eduardo Lopes, o Paulo Chuchu (PL), ocupe o posto nas eleições de outubro.

Indicado pelo próprio Alex, Fuzari era um dos cotados para ser o postulante a vice, assim como Paulo Chuchu, cujo nome vem ganhando força desde o início deste ano, na esteira da conquista, pelo deputado federal, do apoio de quatro siglas da base de sustentação ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a sua pré-candidatura (PSD, PL, MDB e Progressistas) – negociação esta que incluía a indicação do liberal para compor a chapa.

“Sei que, muitas vezes, fui apontado pelo próprio Alex para vice, mas sou um apaixonado pelo Legislativo e entendo que não é momento para eu estar no Executivo. Quero renovar meu mandato na Câmara e, se Deus permitir, no futuro, alçar outros voos”, disse Fuzari, em entrevista ao Diário.

“Tenho dedicado a maior parte do meu tempo a este projeto e coordenado a pré-campanha do Alex, mas não é meu desejo ser o (candidato a) vice. Temos bons nomes: o Paulo Chuchu e outros vereadores, como Pery Cartola (Cidadania), sempre com votações expressivas; Glauco Braido (MDB), que representa o MBL (Movimento Brasil Livre) em São Bernardo; Alex Mognon (PP)... Enfim, nomes qualificados não faltam”, prosseguiu.

Recentemente, Chuchu reuniu-se com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e recebeu o aval do mandatário liberal para ser o companheiro de Alex na chapa majoritária. “Chuchu pode ter certeza de que terá o apoio do partido”, disse Costa Neto, em vídeo publicado nas redes sociais.

MAIORIA

Fuzari tem participado da formação das chapas proporcionais dos partidos que compõem o arco de alianças de Alex (Progressistas, MDB, PSD, PP, PL e federação PSDB-Cidadania) e acredita que, “seguramente, essa coalização fará a maioria dos vereadores”. “Conquistaremos ao menos 15 cadeiras”, projetou.

O vereador garantiu que o grupo foi construído em torno de “discussões programáticas, e não pragmáticas”, e disse que o Legislativo são-bernardense precisa “ter vida própria”. “A Câmara não pode ser apenas um puxadinho da Prefeitura. Precisa demandar o Executivo, não só ser demandada. Temos de pontuar o orçamento, porque o vereador está na ponta (da relação com o munícipe) e sabe se uma UBS (Unidade Básica de Saúde) deve ou não ser reformada. Então, o vereador precisa demandar o orçamento municipal, como ocorre na Câmara dos Deputados”, defendeu. “Em São Bernardo, cabe ao parlamentar apenas validar o que o Executivo propõe. Isso é muito ruim.”