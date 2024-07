Azulão e Cachorrão são derrotados e perdem posições

Até então invicto na Copa Paulista, o São Caetano perdeu a partida e liderança Grupo 5 para a Portuguesa. O Azulão foi derrotado neste sábado (13) por 1 a 0 jogando na região, no Estádio Anacletto Campanella, situação semelhante a do EC São Bernardo, que sofreu mais um revés. Jogando como mandante, mas em Guarulhos, o Cachorrão perdeu pelo mesmo placar para o Oeste, e agora amarga a última colocação da mesma chave.

Com a derrota, o Azulão ocupa a segunda colocação da classificação, com dez pontos, com a Lusa na frente, com um ponto mais. Sem vencer até o momento, o EC São Bernardo estava na quarta colocação, com dois pontos, enfrentando um adversário que passava por situação parecida. Com o revés, o Cachorrão foi ultrapassado. No próximo sábado (20) a dupla da região se enfrenta em clássico pela competição.