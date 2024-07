Princesa Anne afirma não lembrar de nada sobre incidente com cavalo

Princesa Anne está dando seus primeiros pronunciamentos desde que sofreu uma concussão em um incidente envolvendo cavalos em sua casa de campo, em junho. Durante um evento de uma organização britânica que dá aulas de equitação a pessoas com deficiência, nesta sexta-feira, dia 12, a irmã de Rei Charles III afirmou que não se recorda de nada sobre a queda.

A presidente da Riding for the Disabled Association, compartilhou com o Daily Mail que assim que a princesa saiu do carro, ela declarou:

- Não consigo me lembrar de nada sobre isso.

Anne caiu de um cavalo em sua propriedade em Gatcombe Park, em Gloucestershire. A princesa sofreu uma concussão e lesões na cabeça e precisou ser levada ao hospital no dia 23 de junho. O comentário da Princesa Anne foi feito depois que ela recebeu alta do hospital após uma internação de cinco dias.