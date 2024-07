Obra da Prefeitura de Diadema tem abastecimento irregular de água

Para irrigar a grama de futura praça em construção na Rua Caramuru, na Vila Conceição, em Diadema, um ponto irregular de água foi mantido, até a tarde de ontem, sob responsabilidade da Ponto Forte Construções e Empreendimentos, empreiteira contratada pela Prefeitura de Diadema.

Sem relógio de hidrômetro ou numeração de ramal que identificasse para onde iriam os custos da água, o ponto funcionava há pelo menos um mês, quando se iniciaram os serviços no local. O ponto foi alvo de denúncia do vereador Cabo Angelo (MDB) à Polícia Civil.

“Soube em publicação anônima feita nas redes sociais e não poderia afirmar que havia um desvio, um furto de água, sem vir até a praça e receber a confirmação da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)”, explica o parlamentar.

A suspeita do mestre de obras da terceirizada, Efigênio Rodrigues, é de que o post tenha partido de um ex-funcionário, responsável pela instalação irregular. “Confiávamos nele. Como ele tinha trabalhado na Sabesp antes de vir para a área de obras públicas e tinha afirmado que a ligação estava autorizada, seguimos. Ele foi demitido por má conduta”, aponta.

Fabiana Oliveira, empreendedora e moradora de imóvel vizinho à obra, confirmou que, por contrato, tanto energia como água eram oficialmente vinculados as suas despesas, mas este ponto não fazia parte do acordo e era desconhecido.

PROVIDÊNCIAS

A estimativa do agente da Sabesp, João Clima, é de que uma equipe responsável por fraudes retorne nos próximos dias ao endereço, que foi isolado. Em nota, a companhia de abastecimento esclareceu ao Diário que tomará as medidas cabíveis e que já “cortou a ligação irregular” na praça.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial, mas segue em apuração no 1º DP. Ainda assim, segundo a empreiteira, a expectativa é de que a praça envolvida na irregularidade seja entregue no próximo dia 20.

OUTRO LADO

A Prefeitura de Diadema comunicou ao Diário que “foi surpreendida com a informação” e deve aplicar multa à contratada, já que a Secretaria de Habitação municipal notificou a empresa sobre a irregularidade constatada.