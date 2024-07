Yasmin Brunet explica motivo de ida ao hospital: - Estava super inflamada

Yasmin Brunet, que deu um susto nos seguidores ao surgir nos Stories do Instagram tomando soro na veia, revelou o motivo de ter precisado ser atendia no hospital. Em entrevista ao portal Leo Dias, a modelo contou que estava com as pernas roxas e doloridas.

A ex-BBB tem lipedema, uma doença vascular crônica que acomete principalmente as mulheres, causando aumento desproporcional de gordura nas pernas e algumas vezes nos braços. Em conversa com o jornalista, a famosa explicou que estava inflamada e, após realizar um exame de sangue, viu que estava com deficiência em vitaminas e ferro, por isso precisou de soro.

- Está tudo bem! Eu tenho lipedema e estava super inflamada, com as pernas roxas e doloridas. Então, esse soro é para ajudar a desinflamar o lipedema. O meu exame de sangue que saiu estava faltando vitaminas e ferro, então já fiz tudo de uma vez, disse Yasmin.