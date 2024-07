Margot Robbie faz primeira aparição pública desde rumores de gravidez

Nesta sexta-feira, dia 12, Margot Robbie fez sua primeira aparição pública desde que saíram as notícias especulando que ela está grávida. A atriz, que será mamãe pela primeira vez, marcou presença no Torneio de tênis de Wimbledon em Londres, Reino Unido, ao lado do marido Tom Ackerly.

Com barrigão típico de gravidez, a protagonista de Barbie chegou com um vestido branco de bolinhas pretas combinado com um par de óculos escuros. Já o produtor cinematográfico optou por camisa polo e calça de tons terrosos.

Após se sentarem para assistir à partida, o casal transbordou romance e constantemente trocava afetos. Em um momento inusitado, mas carinhoso, Margot chegou a lamber o nariz de Tom.