Passeio de Buggy e até mergulho com golfinhos! Ana Hickmann mostra detalhes de viagem em família

Momentos de fofura! Ana Hickmann compartilhou na noite de quinta-feira, dia 11, um vídeo com diversos detalhes e momentinhos da viagem em família. Ela está em Curaçao, ilha no Mar do Caribe, na Venezuela, acompanhada do filho, Alezinho, de dez anos de idade, do noivo, Edu Guedes, e da filha do chef de cozinha, Maria Eduarda, que tem 15 anos.

No seu canal do YouTube, Ana postou um vlog da viagem que mostrou vários passeios especiais. Na legenda, ela escreveu:

Primeiro, demos um rolê de Buggy pela cidade, visitamos cavernas, paramos na praia também para dar um mergulho refrescante depois de tantas aventuras! Além disso, também nadamos com golfinhos.

Ana e Edu, agora noivos, embarcaram na primeira viagem internacional em família após anunciarem o relacionamento. Que fofos!