Charge - 12 de julho de 2024

Retomado no ano passado, o PMM (Programa Mais Médicos) cresceu 208% no Grande ABC em 18 meses. De acordo com dados disponíveis no Painel de Monitoramento dos Programas de Provimento da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, no início deste mês, os municípios da região possuíam um total de 262 profissionais de saúde atuando no programa. Segundo a Pasta, em janeiro de 2023, as sete cidades tinham 85 médicos nesta atividade.

Conforme o ministério, Rio Grande da Serra foi a cidade da região com maior aumento no efetivo, de um para 12, um acréscimo de 1.100% – a cidade foi uma das mais afetadas pela saída dos participantes cubanos do Mais Médicos. Rio Grande é seguida por: Santo André, que aumentou o número de 13 para 74 (469%); Diadema, de 8 para 32 (300%); São Bernardo, de 26 para 83 (219%); Mauá, de 25 para 43 (72%); e Ribeirão Pires, com acréscimo de apenas um profissional, indo de 12 para 13 (8%). São Caetano, que não tinha médicos no PMM, agora tem cinco. Com isso, a taxa de cobertura pelo programa na região é de 783 mil pacientes – cada médico representa possibilidade de atendimento a até 3.000 pessoas.