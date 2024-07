Frustrado, PDT vai abrir o diálogo com demais forças políticas andreenses

O PDT anunciou nesta quinta-feira (11) seu desembarque da aliança que pretende eleger a ex-vereadora Bete Siraque (PT) a próxima prefeita de Santo André. O partido não gostou de ver o nome de seu indicado ao posto de vice-prefeito, o ex-secretário Nilson Bonome, ser preterido e declarou que pretende iniciar imediatamente o diálogo com outros partidos visando o pleito de outubro.

“O combinado com o PT era que iríamos ter a vice em Santo André. Como optaram por outro, estamos livres. Vamos abrir o diálogo com todas as forças políticas da cidade que nos queiram, de modo a definir com quem iremos nos coligar para as eleições de outubro”, disse ao Diário o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, ministro da Previdência Social do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar da dobradinha na esfera federal, onde o PDT integra a coalizão governista, o PT de Santo André decidiu entregar o posto de vice na chapa majoritária ao Psol, que indicou para a vaga o professor universitário Bruno Daniel. (Leia mais ao lado)

De acordo com Lupi, o PDT vai seguir com a intenção de fazer de Nilson Bonome seu candidato na eleição de daqui a três meses. “Desde o início, o combinado era de que ele seria eleito vice-prefeito de Santo André em outubro e, daqui a dois anos, disputasse o cargo de deputado federal. Essa nossa ideia não mudou”, assegurou o ministro.

Lupi e o pré-candidato a vice em Santo André participaram nesta quinta de agenda do Ministério da Previdência Social em Santos, no Litoral paulista. “O PDT é um partido histórico e tradicional que precisa ser respeitado”, afirmou Bonome, que chegou a ter seu nome citado como opção na chapa petista pela própria Bete Siraque.