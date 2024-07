Bete Siraque anuncia Bruno Daniel como vice

Pré-candidata do PT à Prefeitura de Santo André, Bete Siraque anunciou nesta quinta-feira (11) à noite o professor universitário Bruno Daniel (Psol) como postulante a vice, em evento realizado no diretório municipal do PT, no Centro da cidade.

“É uma frente que criamos com a finalidade de unir as esquerdas de Santo André, para que pensássemos um projeto político representativo para a cidade. Dialogamos com todos os partidos que compõem a frente sobre a decisão da chapa majoritária. Depois de vários debates, chegamos ao consenso de escolher o Bruno Daniel, que vai estar conosco na caminhada e também ajudar, se as eleições permitirem, a governar essa cidade com a perspectiva de pensar uma Santo André do futuro, com ciência, educação, desenvolvimento e justiça social”, declarou Bete Siraque.

Irmão mais novo de Celso Daniel, prefeito petista assassinado em 2002, Bruno disputou o pleito em 2020. Chegou a liderar as pesquisas em dado momento, mas acabou atrás de Bete com 7,21% dos votos – a petista teve 7,35%.

”Estamos no momento em que é preciso essa união de forças e trabalhar junto, que é necessário pensar a cidade coletivamente. É preciso pensar em todos, mas particularmente nos mais pobres. Temos de colocar os pobres no orçamento. O que temos hoje é um governo que governa para a minoria, de forma autoritária e não transparente. Queremos fazer um trabalho olhando para as pessoas”, disse Bruno Daniel.

A escolha pelo psolista confirma o que vinha sendo especulado nos bastidores e encerra o mistério sobre a composição da chapa com a petista. Na semana passada, o PCdoB anunciou ter desistido de indicar o companheiro de Bete – o nome sugerido pelo partido para o posto era o do médico José Murisset. Também na semana passada, o PDT sinalizou a saída do grupo, justamente por conta do avanço na indicação de Bruno Daniel. A ala pedetista tinha cotado para compor a chapa o empresário Nilson Bonome, ex-secretário municipal nas gestões dos prefeitos andreense Aidan Ravin (2009-2012) e são-caetanense Paulo Pinheiro (2013-2016).

Sobre a saída o PDT do grupo, Bete Siraque disse que ainda existe a possibilidade de a legenda compor a base de apoio. “Nada está perdido. Ainda estamos dialogando.”