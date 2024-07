Zé Lourencini anuncia ex-vereador Betinho como pré-candidato a vice

Pré-candidato a prefeito de Mauá e presidente local do PSDB, o empresário Zé Lourencini anunciou nesta quinta-feira (11) à tarde o ex-vereador Robson Roberto Soares, o Betinho Dragões (Mobiliza), como seu companheiro de chapa majoritária. A definição ocorreu em meio aos boatos de que o tucano poderia abdicar da corrida eleitoral para apoiar o ex-prefeito e deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), formando uma chapa anti-PT. No entanto, assim como declarou na quarta ao Diário, seu nome está garantido na disputa pelo Paço.

“Fizemos o anúncio na correria, não nos organizamos como gostaríamos, mas era necessário para afastar esse burburinho de Atila aqui e Atila ali”, declarou Lourencini.

Betinho foi vereador em Mauá por dois mandatos, mas abriu mão da candidatura em 2020 para apoiar seu ex-assessor Wiverson Santana (Podemos), hoje vereador.

“Faremos uma pré-campanha limpa e cheia de propostas para a população. Nosso intuito aqui é juntar a juventude com a experiência”, afirmou Betinho.

A parceria com o ex-vereador reforça as declarações dadas por Lourencini ao Diário há dois dias. Na ocasião, o tucano garantiu manter o projeto independente para a disputa pelo Executivo, que tem o prefeito Marcelo Oliveira (PT) como pré-candidato à reeleição.

“O PSDB busca formar um arco de alianças com mais dois partidos. Minha candidatura se mantém sólida. Não vejo a eleição polarizada (entre Marcelo e Atila), pois acredito que tenho o mesmo potencial dos demais postulantes”, disse o pré-candidato, que conta com o apoio de nomes importantes da federação PSDB/Cidadania na região, como o do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB); do deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Bernardo, Alex Manente (Cidadania); e do pré-candidato a prefeito da Capital, José Luiz Datena (PSDB).

A tese de que Lourencini abortaria o projeto majoritário em outubro – o primeiro turno ocorre em 6 de outubro e, se necessária, uma segunda rodada está prevista para o dia 27 do mesmo mês – começou a ganhar forma na última sexta-feira, após Atila Jacomussi articular para ter o vereador Sargento Simões, também pré-candidato ao Paço, ou a esposa dele, Josi Simões, ambos do PL, na chapa como vice.

CONVENÇÕES

De acordo com o calendário elaborado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os partidos poderão realizar suas convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.

Segundo Lourencini informou ao Diário, a convenção do arco de alianças da federação PSDB/Cidadania deve ocorrer entre os dias 28 de julho e 2 de agosto.