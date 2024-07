Palavra do Leitor - 12 de julho de 2024

Incoerência

Ao ler a edição desta quarta-feira do Diário, duas grandes incoerências me chamaram a atenção. Na página inicial, a notícia de que o governador Tarcísio, ao participar a celebração da Revolução Constitucionalista de 32, exaltou a união dos paulistas contra as ditaduras. Esse mesmo governador apoia e é apoiado pelo ex-presidente que celebra o Golpe de 64 (e a ditadura decorrente, de 21 anos), bem como exalta o torturador cel. Ulstra, e que tentou reverter o resultado democrático da eleição de 2022 (golpe). E na página 2, o colunista do artigo ‘Extrema esquerda torna a anistia indispensável’, argumenta que a Anistia de 1979 justificaria uma nova anistia. Ele esqueceu que a anterior foi a única forma de encerrar a longa ditadura, sem que os crimes cometidos pelos militares fossem julgados, e ainda argumenta que “cidadãos de bem” estão na Papuda e na Colmeia. Se “de bem” fossem, não teriam destruído patrimônio público, incluindo bens históricos, clamando por intervenção militar. Foram delinquentes e precisam ser punidos. Falta agora punir os que incentivaram nos bastidores os atos bárbaros de 8 de Janeiro, que envergonharam o Brasil perante a comunidade internacional, bem como grande parte do povo brasileiro.

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Dia da Pizza

‘Dia da Pizza anima comércio da região’ (Economia, dia 10). O Diário presta reconhecimento ao Dia Mundial da Pizza e a todos que fazem parte deste universo produtivo e consumidor. Proprietários dos estabelecimentos vocacionados a preparar, servir e também entregar as deliciosas guloseimas merecem igualmente nossas homenagens. Noites de sábados, principalmente, são aquelas em que experimentamos, ao lado de nossos familiares, amigos e afetos, o sabor daquela pizza de quatro queijos, muçarela, calabresa ou outra com sabores deliciosos. E seria interessante e indiscutivelmente prudente se nós, consumidores, tratássemos os entregadores (motoboys) com maior cuidado, gratidão e carinho, sem deixá-los à nossa espera – e, é claro, sem esquecermos das caixinhas.

Cecél Garcia

Santo André

Reforma tributária

Mesmo sem conhecimento técnico e econômico, a ‘Reforma Tributária’ aprovada a toque de caixa, na quarta-feira, vai empurrar mais ainda as classes baixas para a informalidade, querem apostar?

Beatriz Campos

Capital

Santa Inquisição

O Tribunal da Santa Inquisição foi criado em 1233 pelo papa Gregório IX e extinto, já sob o nome de Tribunal do Santo Ofício, em 31 de março de 1821. Considerado como um movimento político/religioso, já que a igreja exercia grande poder nos governos da época, ceifou milhares de vidas só por divergirem dos dogmas por ela impostos. Hoje, ao acompanharmos as injustas perseguições a adversários políticos em países ditos democráticos, recebermos abismados a triste notícia de que o Vaticano segue o mesmo caminho. A excomunhão do arcebispo italiano Carlo Maria Viganò, por ele ter a coragem de divergir do sumo pontífice, parece acender novamente a fogueira da nada Santa Inquisição.

Vanderlei Retondo

Santo André

Dia do Rock

Treze de julho, Dia do Rock. A data é muito questionável pelos roqueiros raízes. Ela foi ‘inventada’ para atender interesses comerciais e midiáticos. É muito provável que os roqueiros tupiniquins sejam os únicos no mundo que seguem esta data. No Exterior, todo dia é dia de rock; questão cultural! No Brasil, não temos bons motivos para comemorações. O rock nacional continua sendo tratado como indesejável clandestino. Também é verdade que temos poucas bandas de qualidade. O que existe é muito pop rock (nutella) e pouquíssimo rock and roll (raiz). Se tivesse que escolher uma data rock and roll, tenho duas ótimas sugestões: 8 de janeiro (nascimento do Rei do rock, Elvis Presley) e 15 de dezembro (nascimento do DJ Alan Fred – esse cara fez muitas coisas importantes para divulgar e consolidar o rock. Ele conseguiu colocar negros e brancos para dançar rock and roll; juntos e misturados). Esqueçam! Foi apenas uma sugestão de um velho dinossauro raiz.

Mário Sérgio

São Bernardo