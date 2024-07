Andréia Horta faz rara aparição na estreia exclusiva para convidados da peça In On It

A peça In On It teve estreia exclusiva para convidados na noite da quarta-feira, dia 10, no Rio de Janeiro. O enredo conta principalmente com a discussão entre dois personagens, interpretados por Fernando Eiras e Emílio de Mello.

Andréia Horta, gravidinha e acompanhada de seu namorado, Ravel Andrade, fez rara aparição para assistir à peça.

Enrique Diaz, Júlia Lemmertz, Drica Moraes e Cláudia Abreu posaram juntinhos para uma foto na estreia exclusiva da peça teatral. Fernanda Nobre, Alice Braga e Emiliano D'Avila também estiveram por lá.