Yuri Lima, ex-namorado de IZA, se pronuncia após traição: Ela não merecia passar por isso

Eita! Após IZA postar um vídeo nas redes sociais anunciando o término do relacionamento com Yuri Lima devido a uma traição, o jogador se pronunciou sobre o assunto. Ele confirmou que trocou mensagens com uma mulher que conheceu antes da cantora, e que ela queria vender a fofoca para ficar famosa.

As informações foram dadas ao portal LeoDias, que havia tentado entrar em contato com o atleta antes, mas não obteve resposta. No entanto, às duas horas da manhã, ele respondeu:

Ela não merecia passar por isso! E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes? Assumo toda a minha m***a, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza.

Além disso, ele também falou que as conversas talvez tenham acontecido para inflar seu ego:

E por fraqueza minha acabamos falando aquelas m****s, coisas que eu nem sentia de verdade? mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo para você e por ser o trabalho dela? A CULPA É TODA MINHA! Mas talvez pra inflar o ego de homem i****a falar p*****a.

Por fim, Yuri diz estar sem chão por ter quebrado a confiança da pessoa que mais ama:

Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu estou de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes.

Vale lembrar que a cantora está grávida de Nala, sua primeira filha com o jogador. Os dois estavam juntos desde 2022.