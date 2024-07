Festa julina no Shopping Metrópole começa hoje, com shows ao vivo

Entre hoje e domingo (14), o Shopping Metrópole realizará a primeira edição da Fest Farm, festa julina com apresentações musicais e gastronomia variada, em um ambiente pet friendly. O evento, que acontecerá no estacionamento externo, saída do Paço, é gratuito e promete quatro dias com shows ao vivo. No local funcionará um inflável gigante que se remete a fazenda e um touro mecânico.

A programação musical é um dos grandes destaques da Fest Farm, segundo a organização. Nesta quinta-feira, 11 de julho, as apresentações começaram às 12h30, com Eduardo Camacho trazendo um repertório de rock country blues, que promete encantar o público. Às 15h30, foi a vez do Trio Beijo de Moça animar os visitantes com forró. E agora, às 18h30, a Banda Country Stories trará o melhor do country music.

Já na sexta-feira, a festa continua às 12h30, com Will Miguel fazendo um show de pop rock. Às 15h30, o Trio Malaquias sobe ao palco para fazer todo mundo dançar um forró pé-de-serra. Às 18h30, a banda Zona Western encerra o dia com um repertório de música country e sertaneja.

No sábado, o terceiro dia de Fest Farm começa com Texas Hammer às 12h30, trazendo uma apresentação cheia de energia de country rock. Às 15h30, Will Miguel retorna ao palco para mais um show empolgante. Às 18h30, é a vez de Os Ponta de Lança tocarem um repertório de músicas nacionais para fechar com chave de ouro.

No último dia de festa, domingo, Eduardo Camacho retorna ao palco às 12h30, seguido por Murillo Augustus às 15h30, com um show de folk e blues. Às 18h30, o Trio Malaquias encerra a Fest Farm com muita animação e forró.