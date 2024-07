Adolescente são-bernardense inicia a participação no ‘Canta Comigo’

Gabriel Cano, ator, cantor e morador do Jardim das Oliveiras, em São Bernardo, está confirmado no elenco de jovens talentos da 5ª edição do Canta Comigo Teen, novo reality show musical da TV Record a partir deste domingo (14), às 18h.

Foram mais de 4.000 inscritos para a programação que reúne 80 artistas de 9 a 16 anos. O desafio do jovem de 11 anos será soltar a voz e impressionar os 100 jurados para seguir na disputa.

“Um sonho realizado, já que, em 2023, enviei minha inscrição e documentação, mas não fui selecionado. Apesar de cantar desde pequeno para passar o tempo, quando a performance é assim, o coração palpita bem forte. Mas o nervosismo também dá espaço para a confiança e a emoção”, conta o participante, que revelou ao Diário ter apostado na meditação nos bastidores, além de conciliar os estudos com aulas de reforço vocal.

Ainda na gravação da estreia, Gabriel já recebeu o convite para seu primeiro show na terra natal e, juntamente com Lorena Alexandre (jurada e cover da sertaneja Marília Mendonça), subiu aos palcos do Arraiá no shopping São Bernardo Plaza, em 30 de junho.

HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

Uma curiosidade é que, para estrelar os palcos, Gabriel teve de enfrentar uma outra luta. No hospital. O são-bernardense nasceu com anemia falciforme (condição que bloqueia o fluxo sanguíneo). Arrecadações foram feitas para que a família da estrela realizasse fertilização in vitro para ter um irmão geneticamente idêntico ao garoto. O transplante ocorreu em 2018.