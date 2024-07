Polícia apreende 6.000 unidades de maconha e cocaína no Jd. Represa

A Polícia Militar de São Bernardo prendeu, na terça-feira (9), Jonathan Henrique Facornero, 27 anos, por tráfico de drogas. Ele foi capturado em casa, na Rua Zurique, no Jardim Represa, com 5.987 unidades de maconha, crack e cocaína. O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) da cidade.

Os agentes foram até a residência após receberem denúncia anônima sobre um homem branco, com tatuagens nos braços e pescoço, que estaria vendendo drogas no endereço. Quando compareceram ao local, encontraram Facornero saindo da casa ao lado e resolverem abordá-lo porque as características eram as mesmas relatadas.

Durante a abordagem, o homem ficou nervoso, admitiu que guardava entorpecentes na casa e permitiu a entrada dos policiais.

“O imóvel tem dois cômodos. Havia um colchão no chão, com duas mochilas sobre eles. Ali estavam as substâncias semelhantes a drogas embaladas prontas para a comercialização. Nesta delegacia, as substâncias foram contadas, sendo elas 2.402 unidades de maconha, 1.305 unidades de ‘crack’ e 2.253 unidades de cocaína. Todas em formas de acondicionamento diversas, como microtubos, eppendorfs’ (pequenos recipientes cilíndricos conhecidos como pinos), trouxinhas e papelotes”, descreve o boletim de ocorrência.

Jonathan Henrique Facornero foi conduzido ao 3º DP e, durante o interrogatório, optou por permanecer em silêncio. “Todo o entorpecente foi apreendido para perícia, assim como uma mochila e dois cadernos com anotações”, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

As substâncias foram encaminhadas ao IC (Instituto de Criminalística).

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi indiciado pelo artigo 33 (tráfico de droga, com pena de cinco a 15 anos e multa) e permanecerá em custódia.

NA SEGUNDA-FEIRA

A Polícia Militar apreendeu, na segunda-feira (8), também em São Bernardo, 605 porções de cocaína, 158 pedras de crack, 50 unidades de maconha, R$ 203,35 e lança-perfume (30 frascos cheios, 95 vazios e uma garrafa de um litro).

A ocorrência aconteceu na Rua Anita Malfatti, no Batistini, e foi registrada no 3º DP de São Bernardo.

Os agentes atenderam à ocorrência de averiguação de veículo suspeito após proprietário de imóvel reclamar que um dos inquilinos colocou uma motocicleta sem placa na área comum de uso dos moradores. Quando a polícia fez contato com Wesley Coutinho Medeiros, dono da moto, sentiram cheiro de entorpecentes vindo do interior da casa dele. Ele e outros moradores (um homem e uma mulher) da casa foram encaminhados ao 3º DP. sendo que um deles, identificado como Vinícius de Oliveira Barbosa, estava foragido por porte ilegal de arma de fogo.

Os dois homens foram presos e permanecem à disposição da Justiça. A mulher foi ouvida e liberada.