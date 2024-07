Xuxa Meneghel revela que Junno Andrade já sugeriu trisal com Ivete Sangalo

Durante participação no Que História É Essa, Porchat, Xuxa Meneghel e Ivete Sangalo arrancaram risadas ao compartilhar momentos inusitados de sua amizade. A Rainha dos Baixinhos relembrou a época em que estavam gravando Xuxa Gêmeas e muitos fãs acreditavam na existência de uma amizade colorida.

- Ela fala para todo mundo que ama, eu raramente falo. Quando comecei a falar, acho que as pessoas acharam meio esquisito essa coisa da Xuxa falar eu te amo, tem coisa aí. Quando a gente foi gravar, já estavam saindo em vários lugares que nós éramos um caso.

- Nós somos um caso mesmo, um caso de polícia, brincou Veveta.

Ao explicar melhor, a mãe de Sasha Meneghel disse que certa vez um repórter foi entrevistá-las para fazer perguntas sobre o suposto romance.

- A gente fez bastante coisa junto, mas teve um dia em especial que a gente estava fazendo o filme Xuxa Gêmeas. Estávamos em um trailer. Queriam fazer um trailer para ela e um para mim, eu falei que não, que íamos ficar juntas. Chamaram repórteres, tinha uma mini coletiva. Estava um auê, todo mundo falando que a gente era um caso. Eu me lembro que estava sentada, tinha um mesinha e eu vi que o repórter estava sem jeito de: Como que eu vou fazer essa pergunta? Como que estão vocês, o caso e tudo? Eu ali esperando a Veveta sair, que no final era um quartinho, tinha o banheiro, a cozinha e a salinha onde a gente estava.

Enquanto ela esperava na sala do trailer que dividiam, Ivete estava no banheiro. Xuxa fez a plateia gargalhar ao contar como a cantora reagiu quando saiu e foi se juntar a ela para a entrevista.

- Demorou um pouquinho, ela saiu e falou assim: Ô amor. Eu olhei e falei: Oi. Ela disse: Vem amor, vem aqui. Venha ver, nosso filho nasceu. Olhei para o cara com uma risadinha amarela, olhei para ela de novo e pensei: Ela não está fazendo isso. Ela: Venha, venha ver, tem até bracinho. Foi uma dificuldade para nascer. E começou a contar com detalhes como ele era. Eu comecei a rir porque fiquei imaginando um cocô com bracinhos. Eu olhava para o cara, ele não sabia se ria também. Ela falou: Difícil, viu. Tive que apertar várias vezes para ele ir embora. Achei aquilo engraçado e pensei como que ela pode falar tudo aquilo numa boa, falava na cara dura.

A famosa revela que a cantora deu uma resposta bem direta ao jornalista, o que a surpreendeu.

- Ela veio, sentou do meu lado, olhou para o cara e falou: O que ela gosta, eu gosto. A gente só gosta de coisa que balança. Eu ria de novo, olhava para o cara e a Ivete: E ela gosta mais do que eu. Ela fala uns negócios assim numa boa.

Veveta então explicou o motivo de ter reagido dessa forma:

- Imagine ela fazendo o filme dela, um trabalho, uns preciosismos, uns profissionais, ela super engajada, me leva como convidada e essa é a temática. Primeiro que esse é um assunto que não deve ser tratado por ninguém, a não ser as pessoas interessadas nele. Essa impossibilidade de amizades de fato que existe, de pessoas que são amigas e estão prontas uma para a outra, essa não validação de um amor de amizade, de Xuxa fazendo um filme nacional, a gente fazendo a loucura toda de diárias, a pessoa sentar em um trailer e a única preocupação ser falar sobre isso... Essa pessoa precisa ouvir também algo compatível com essa energia. Então nasceu com bracinho.

Após Fábio Porchat relembrar que até Junno Andrade acreditou nos boatos de que elas tinham um envolvimento romântico, a Rainha dos Baixinhos contou que o namorado chegou a sugerir um trisal.

- Estou com o Junno vai fazer 12 anos. Há 12 anos ele chegou para mim, a gente estava começando a sair, começando mesmo, acho que a primeira semana. Ele veio: Ó, se quiser chamar a Veveta... Eu falei: Chamar a Veveta pra quê? Ele: Ué, vocês duas não...? Não tem problema nenhum. Comecei a rir de novo.

Em seguida, a apresentadora declarou que ainda recebe comentários de pessoas que pensam que elas têm um caso.

- Até hoje, quando ela sai em alguma coisa dela, e eu boto [nos comentários]: Você está linda, você está gostosa, você é maravilhosa. As pessoas em baixo: Demorou muito para mostrar que tem um caso, olha como elas falam.

- Essa história também é libertadora, porque as pessoas criam essa ficção para poder terem coragem de viver suas experiências, o que, para nós duas, que somos amigas, nos amamos, não tem nenhum tipo de incômodo, finalizou Ivete.