Parada há 18 anos em pátios da região, Ferrari rara é leiloada

Há 18 anos, um símbolo de status, poder e ostentação chamava a atenção enquanto literalmente apodrecia parado em pátios municipais do Grande ABC. Agora, a Ferrari Dino 208 GT4, ano 1975, apreendida em 2006, em Santo André, por adulteração de veículo, teve o seu destino selado. Na última segunda-feira (8), o automóvel italiano foi leiloado no site Sanches Leilões, por R$ 122 mil, após 40 lances, por um comprador de Guarulhos. O montante supera em muito valor mínimo estipulado, que era de R$ 1.092,50.

Um exemplar em bom estado foi leiloado em Paris, em 2022, por 37.950 euros (equivalente a R$ 224,7 mil hoje).

Um laudo anexado no anúncio do leilão, da Justiça Federal, aponta que o veículo é o único exemplar do modelo emplacado no Brasil. Apesar da exclusividade, o carro está em péssimo estado de conservação e sem funcionamento.

“A lataria do veículo encontra-se completamente deteriorada pela ferrugem. A parte interna também está severamente deteriorada, sobretudo pela excessiva quantidade de sujeira. O motor e as partes mecânicas do veículo encontram-se afetados pela ferrugem. Devido ao elevado nível de deterioração, foi avaliado como sucata”, informa o anúncio, com base no laudo disponibilizado pela Justiça Federal.

O Diário, por duas vezes, relembrou a história do veículo, que aguardava por um desfecho em meio aos carros retorcidos e desfigurados, submetido as variações climáticas num canto qualquer, em pátios de Santo André e São Bernardo. Conforme o boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Polícia andreense, datado de 6 de junho de 2006, o romeno Ferry Lazar deixou sua Ferrari Dino 208 GT4 em uma oficina para conserto em fevereiro de 2002.

Quando retornou para buscar o carro, descobriu que tanto a oficina quanto a Ferrari e o proprietário do estabelecimento haviam desaparecido. Determinado a encontrar seu veículo, Lazar iniciou sua própria busca e, em meados de 2003, encontrou uma Ferrari muito semelhante à sua, mas em vez de azul, a cor original, o carro era amarelo. Lazar então levou o caso à polícia, que iniciou uma investigação.

O delegado responsável aceitou a denúncia e solicitou que os policiais verificassem o veículo em posse de Ariovaldo Vicentini, que se prontificou a colaborar com a investigação. Conforme descrito no boletim de ocorrência, o delegado suspeitou de adulteração de veículo, crime previsto nos artigos 289 e 311 do Código Penal, e considerou a possibilidade de ambos, Lazar e Vicentini, terem sido vítimas de golpe.

LAMENTAÇÃO

Filho de Ferry Lazar, o empresário Bruno Lazar externou, em entrevista ao Diário em 2020, o desejo de recuperar o veículo. “Minha intenção é mais do que retirar o carro do pátio. Minha intenção é resgatar uma das únicas memórias que me mantêm ligado ao meu pai. É uma maneira de pedir perdão ao Ferry e de terminar de maneira bonita um episódio que me causou tristeza durante muito tempo”, disse Bruno, cujo pai faleceu em 2014, sem o conhecimento da família.

Na época, Bruno admitiu que não teve uma boa relação com o pai, mas que preferia esquecer o passado. “Meu maior medo é o de que o desgaste da Ferrari pelo tempo acabe desgastando a única relação sentimental que mantenho com meu pai.”

O empresário tinha a intenção de restaurar o veículo, em processo que custaria em torno de R$ 1 milhão, segundo estimativa da Via Italia, representante da Ferrari no Brasil, feita há quatro anos.

O Diário buscou contato com Bruno para que ele comentasse sobre o leilão, mas não obteve retorno.