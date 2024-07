São Bernardo FC abate último invicto e sobe ao 3º lugar na Série C

O São Bernardo FC comprovou nesta segunda-feira (8) que a goleada por 4 a 1 sobre o vice-líder Athletic, em Minas Gerais, na penúltima rodada da Série C do Brasileiro, não foi um ‘acidente de percurso’. Ao lado da torcida e sob muita chuva em alguns momentos no Estádio 1º de Maio, o Tigre sofreu, e, mesmo com um jogador a menos, lutou até o fim e bateu o Botafogo-PB, até então último invicto da competição, por 1 a 0, gol de Lucas Tocantins.

Com o resultado, a equipe do Grande ABC subiu da quinta para a terceira colocação na classificação, com 24 pontos, a mesma do clube paraibano, que perde nos critérios de desempate e a apenas dois do líder Volta Redonda, com 26 – o Athletic é o vice-líder, com 25. Além disso, o São Bernardo FC segue firme no G-8, grupo dos times que garantem a classificação à segunda fase.

No primeiro tempo, o Tigre criou as melhores oportunidades, mas apresentou dificuldade nas finalizações. A postura do Botafogo não foi muito diferente. Chances apareceram, mas sem qualidade na hora de bater a gol.

Na etapa final, o retrospectoda partida não mudou muito. O São Bernardo FC foi mais incisivo e conseguiu balançar a rede aos 34 minutos, por meio de Lucas Tocantis. O sufoco veio com a expulsão de Romisson, mas o Tigre soube controlar o jogo para garantir o resultado.

Na próxima rodada, o São Bernardo FC terá parada dura diante do Volta Redonda. A partida está programada para domingo, às 16h30, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. Já os paraibanos terão pela frente o ameaçado Confiança-SE (18º, com oito pontos), um dia antes, no Almeidão, em João Pessoa.