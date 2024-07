PT de São Bernardo crava vinda de Lula à convenção de Luiz Fernando

O diretório do PT de São Bernardo dá como certa a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na convenção partidária que vai oficializar a candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) a prefeito. Ao Diário, o presidente municipal da legenda, Cleiton Coutinho, confirmou que o ato no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC está na agenda de Lula.

“Está confirmado e é prioridade máxima para o presidente a eleição em São Bernardo. Com a força do povo e de Lula, iremos eleger o deputado Luiz Fernando como próximo prefeito de São Bernardo”, afirmou Coutinho.

A possibilidade da vinda do presidente da República a seu berço político foi levantada pelo próprio Luiz Fernando durante visita de Lula a Diadema na sexta-feira. “A gente vai se organizar no dia 20, provavelmente na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Estamos trabalhando muito junto à agenda do presidente Lula para pleitear a vinda dele”, disse o pré-candidato petista.

No sábado, o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura da Capital, Guilherme Boulos (Psol), anunciou a presença de Lula em sua convenção partidária, que será realizada no dia 20, às 14h. Desde então, a cúpula são-bernardense do partido passou a pressionar ainda mais pela vinda do presidente a São Bernardo.

Segundo pessoas próximas de Luiz Fernando, a convenção que oficializará o deputado como postulante à Prefeitura que hoje é comandada por Orlando Morando (PSDB) vai ocorrer na manhã do dia 20 - antes, portanto, da agenda de Lula com Boulos.

Levantamento feito no fim de maio pelo Instituto Paraná Pesquisas, contratado pelo Diário (registrado no TSE sob código SP-02825/2024), apontou Luiz Fernando em quarto na corrida eleitoral, com 12,9% das intenções de voto. A expectativa é de que a presença de Lula ao longo da campanha impulsione o nome do pré-candidato para rivalizar com o líder na pesquisa, deputado federal Alex Manente (Cidadania, 31,8%), que conta com o apoio da ala bolsonarista do município.

PRIORIDADE

Nos bastidores, a vitória petista em São Bernardo é considerada uma das prioridades do partido nas eleições de outubro. A cidade é o berço político de Lula e foi administrada durante oito anos por Luiz Marinho (PT), atual ministro do Trabalho e Emprego.